Опубликованы результаты еще не вышедших смартфонов Google в Geekbench

В базе бенчмарка Geekbench были замечены результаты тестирования новых смартфонов Google Pixel 9 и Pixel 9 Pro XL за несколько месяцев до их официальной презентации. Об этом сообщает портал MySmartPrice.

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Согласно источнику, в Geekbench смартфон Google Pixel 9 Pro XL набрал 1378 баллов в одноядерном и 3732 баллов в многоядерном тестах. Устройство было оснащено 16 ГБ оперативной памяти и работало на операционной системе Android 14.

В Geekbench также указано, что Pixel 9 Pro XL оснащен восьмиядерным процессором, включающим в себя одно ядро с тактовой частотой 3,1 ГГц, три ядра с частотой 2,6 ГГц и четыре энергоэффективных с частотой 1,95 ГГц. В качестве графического процессора указан Mali G715. Вероятнее всего, это новый фирменный чип Google Tensor G4, который пока еще не был официально представлен.

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Стандартная модель Google Pixel 9 в Geekbench набрала 1653 балла в одноядерном и 3313 баллов в многоядерном тестах. Устройство тоже оснащено чипсетом Tensor G4, но имеет уже 8 ГБ оперативной памяти.

Дата презентации смартфонов серии Pixel 9 остается неизвестной. По слухам, анонс состоится осенью 2024 года, а в обновленную линейку войдут три модели: Google Pixel 9, Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL.