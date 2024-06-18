На YouTube появится новая функция для борьбы с фейками

Администрация YouTube начала тестирование новой функции в самом популярном видеохостинге в мире.

Некоторым пользователям стала доступна опция по добавлению контекста в ролики, который поможет в борьбе с фейками и в объяснении происходящего в видео.

«Мы запустили тестирование экспериментальной функции, позволяющей людям добавлять примечания, чтобы обеспечить актуальный, своевременный и простой для понимания контекст видео. Например, примечания могут указать на пародийный источник музыкального клипа или сообщить зрителям, что в данном ролике старые кадры ошибочно изображаются как события наших дней».



Аналогичная функция примечаний сообщества успешно работает в соцсети X (ранее Twitter) Илона Маска. В ней проверенные участники сообщества могут указывать на неверность того или иного поста или вносить важный для понимания контекст со ссылками на верифицированные источники.

У примечаний сообщества на YouTube пока нет точной даты выхода.