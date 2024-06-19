В Сочи на дольменах обнаружили уникальные сцены охоты на оленей

В Большом Сочи на фасаде дольмена ученые заметили барельефы, на которых изображены сцены охоты на оленей и другие фигуры. Об этом сообщается в Telegram-канале Субтропического научного центра РАН.

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По словам заведующего сектором историко-культурного наследия лаборатории этно-социальных исследований СНЦ РАН Андрея Кизилова, это уникальный для Западного Кавказа сюжетный барельеф.

"На нем изображена сцена загонной охоты на оленей. Этот сюжет был широко распространен с глубокой древности на всей территории Евразии, но в барельефной технике на мегалитах Кавказа встречается впервые", - сказал он.



Сюжет изображения таков - самку оленя с детенышем преследуют два охотника с луками, а также шесть человекоподобных фигур, предположительно танцующих, и пять существ, похожих на птиц, сидящих друг за другом. Люди, вероятно, одеты в набедренные повязки, сообщает ТАСС со ссылкой на Кизилова.

Ученый уточнил, что в отличие от крайне редко встречающихся на дольменах оленей, охотников и танцоров, такие птицы вообще пока неизвестны. Причем из-за небольшой высоты рельефа и малой контрастности петроглифы практически неразличимы при привычном свете и проявились только при освещении фонарем.

Напомним, дольмен нашли прошлым летом. Он находится на хребте Мизегух, расположенном в бассейне реки Аше. По словам ученых, строители дольменов на территории современного Большого Сочи проживали около 3,5-4,5 тысячи лет назад. Сейчас насчитывается более 400 дольменов. Сейчас сотрудники СНЦ РАН составляют полный реестр всех сочинских дольменов, который будет создан к 2026 году.

Кстати

В 2022 году в Сочи обновили популярный у туристов Волконский дольмен. Постройка монолита датируется III-II веком до нашей эры и является основной достопримечательностью Волконского ущелья. На Западном Кавказе было всего пять подобных сооружений, а к настоящему времени сохранилось только одно.