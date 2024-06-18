В Белом море нашли советский пароход времен Великой Отечественной войны

В Белом море в ходе экспедиции «Помни войну» обнаружили советский пароход «Поморье», который затонул 22 августа 1941 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

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По данным ведомства, судно затонуло рядом с островом Большой Седловатый в Порьей губе Кандалакшского залива Белого моря.

Сейчас разломленный на две части пароход находится на глубине 79,5 метра. Как отметили в Минобороны, состояние обломков подтверждает версию затопления судна при подрыве на минном заграждении.

Судно «Поморье» 22 августа 1941 года доставляло из города Кандалакши в поселок Умбу в Мурманской области продукты на зиму для тыловиков. Предположительно, оно ушло под воду, подорвавшись на двух морских минах. На борту судна находились 70 человек, только двое из них спаслись.

В начале июня стало известно о находке легендарной американской подводной лодки USS Harder (SS-257), затонувшей в 1944 году в Южно-Китайском море после боя с японскими кораблями.