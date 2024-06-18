В России разработали новый станок для производства печатных плат

В пресс-службе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) сообщили, что ученые вуза разработали новый станок с числовым программным управлением (ЧПУ) для производства печатных плат, используемых в космической промышленности и приборостроении.

© Ferra.ru

Станок оснащен машинным зрением, что обеспечивает автоматизацию сверления и фрезерования плат, значительно снижая брак и повышая точность и скорость производства.

Станок был создан по заказу одной из приборостроительных компаний. В отличие от аналогов, новый станок автоматически позиционирует плату на столе, исключая необходимость ее закрепления. Машинное зрение накладывает маску на плату, находит отверстия и автоматизирует процесс сверления и фрезеровки. Станок требует минимального обслуживания — лишь ежемесячной замены сверл и фрез, отметили в пресс-службе.

Этот проект нацелен на производителей печатных плат, которые используют такие платы в космической отрасли, машиностроении и приборостроении. Важным аспектом является импортозамещение, так как станок будет собран из отечественных деталей и электроники, что делает его более доступным и простым в обслуживании.