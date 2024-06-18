Операционную систему Huawei очистят от всего американского
Инженеры корпорации Huawei сделают фирменную операционную систему HarmonyOS полностью независимой. Об этом сообщает издание Wccftech.
По информации источников, будущая версия HarmonyOS NEXT перестанет работать с американским и прочим иностранным ПО. В материале говорится, что программисты компании «очистили» операционную систему, убрав из нее все связанные с Android, Linux и прочими системами фрагменты исходного кода.
Журналисты издания отметили, что таким образом ОС станет более независимой. Так как в HarmonyOS NEXT не окажется никаких заимствованных компонентов, запретить их использование будет невозможно. Это также даст Huawei возможность развертывать собственный продукт на устройствах за пределами Китая.
В материале также говорится, что новая операционная система будет адаптирована под процессоры Kirin, которые используются в смартфонах Huawei. Так, HarmonyOS NEXT будет в три раза эффективнее других систем использовать оперативную память устройств.
Ожидается, что новая версия HarmonyOS выйдет в третьем квартале года. Первое поколение ОС от Huawei было представлено в 2020 году.
В конце апреля источники издания The Register рассказали, что в корпорации Huawei запланировали выйти со своей операционной системой за пределы Китая. В рамках этого процесса компания начали поощрять разработчиков приложений для HarmonyOS.