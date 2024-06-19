Илон Маск: в будущем смартфоны заменят чипы Neuralink

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что мозговые чипы Neuralink в будущем заменят смартфоны. С этим мнением согласились далеко не все поклонники основателя Space X и Tesla.

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Бизнесмен сделал заявление, отвечая на вопрос своего пародийного аккаунта в соцсети X: «Вы бы установили интерфейс Neuralink в мозг, чтобы иметь возможность управлять новым телефоном X с помощью мыслей?» Маск написал, что в будущем «не будет телефонов, только чипы Neuralink».

Ответ основателя компании Neuralink вызвал бурные обсуждения в сети. Многие пользователи заявили, что не захотели бы вживить себе в мозг чип вместо телефона.

«Люблю тебя, Илон, но ни за что на свете я не буду вживлять себе что-то в голову», — написал один из них. «Вскрыть голову, чтобы воспользоваться телефоном Нет, сэр, мне это не нравится», — добавил другой.



Напомним, первый человек, 29-летний Ноланд Арбо, получил имплант от Neuralink в январе. Чип позволил парализованному мужчине управлять компьютером через курсор, откликаясь на команды непосредственно из мозг. Арбо, например, смог снова играть в шахматы и писать посты в соцсетях.

Недавно Маск объявил, что компания Neuralink принимает заявки на вживление второго чипа. Впрочем, подобными экспериментами занимается не только основатель Space X и Tesla.