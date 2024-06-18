«Ростелеком» встроит в «Аврору» искусственный интеллект

«Ростелеком» собирается интегрировать искусственный интеллект (ИИ) в свою мобильную операционную систему «Аврора». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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Предполагается, что наличие ИИ позволит обеспечить автоматизацию процессов управления, оптимизирует обработку данных и улучшит пользовательский опыт.

Участники рынка называют наиболее вероятным вариантом финансирования проекта партнерство «Ростелекома» с «Яндексом» или «Сбером», однако допускают и вариант госфинансирования. Отмечается, что разработка ИИ для мобильной ОС потребует около 3 млрд руб.

При этом конкретные сроки внедрения в компании не озвучили.

До этого старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Дарий Халитов рассказал о разработке шестой версии российской ОС «Аврора». По его словам, следующее поколение отечественной операционной системы может выйти уже в течение следующих двух лет.