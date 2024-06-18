Зоопсихолог объяснила, почему кошки бегают и шумят по ночам

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Хозяевам кошек хорошо знакомы многие повадки их пушистых питомцев — милые, забавные, а иногда и такие, с которыми сложно смириться. Зоопсихолог Елена Клюсовец объяснила, почему кошки бегают и шумят по ночам.

— Эти животные — сумеречные. В природе кошки просыпаются в 3:00 и собираются на охоту. Это работает и у домашних котов. Им в это время надо чем-то заняться, и они находят для себя развлечения: бегают, в том числе по людям, играют со своими хвостами, скидывают что-то с полок, — рассказала эксперт.

Зоопсихолог дала совет, как справиться с ночными повадками кошек. Чтобы высыпаться по ночам, надо придумать для своей кошки какие-то увлекательные занятия в дневное время. Например, можно приобрести для питомца интеллектуальные игрушки, а также игрушки-кормушки.

Кроме того, указала Клюсовец, желательно позаботиться о достаточной физической нагрузке питомца перед сном и стараться следить за ее режимом питания. Необходимо также приучить кошку есть в определенное время, чтобы она не будила хозяина посреди ночи, заключила эксперт в беседе с NGS.ru.

Многие ошибочно полагают, что кошки довольно неприхотливые в уходе создания, однако на состояние питомца влияет даже выбор места для кормления. Эксперты рассказали о главных ошибках при кормлении кошек.