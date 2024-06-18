Летнее солнцестояние станет самым ранним за 228 лет

Летнее солнцестояние 2024 года наступит раньше, чем обычно, заявили ученые. Как правило, это явление приходится на 21 июня. Северный полюс Земли становится максимально наклонен к Солнцу, из-за чего в Северном полушарии наступают самый длинный день и самая короткая ночь.

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Но в 2024 году летнее солнцестояние наступит 20 июня в 20:50 по Гринвичу (17:50 по московскому времени). Оно станет самым ранним с 1796 года.

Раннее солнцестояние связано со сложным взаимодействием между орбитами Земли и Солнца, а также особенностями календарного летоисчисления. Известно, что ежегодный оборот Земли вокруг Солнца не точно равен 365 дням. Он занимает 365,242189 дней. Чтобы учесть эту разницу, в календаре введены високосные годы.

В обычном году 365 дней, и каждый год солнцестояния и равноденствия наступают немного позже, чем в предыдущие годы. В високосном году 366 дней. Даты солнцестояний и равноденствий в этом году наступают на 18 часов, 11 минут и 14,87 секунды раньше, чем годом ранее.

Ученые рассчитали, что в 2024 году летнее солнцестояние наступит примерно на 45 минут раньше, чем в 2020-м. Эта тенденция сохранится до 2096 года, когда солнцестояние наступит 20 июня в 06:32 по Гринвичу (03:32 мск). После этого цикл завершится и возобновится заново, сообщает IFL Science.