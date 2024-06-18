В Новой Зеландии обнаружена кость древнейшего морского динозавра

Международная группа ученых идентифицировала старейшую окаменелость морского динозавра в Южном полушарии. Ей оказался позвонок нотозавра, найденный на одном из островов Новой Зеландии. Исследование опубликовано в научном журнале Current Biology (CurBio).

Как показал анализ, кость принадлежала животному, которое 246 млн лет назад обитало в огромном суперокеане под названием Панталасса.

Нотозавры были далекими предшественниками плезиозавров. Они вырастали до семи метров в длину, обладали длинной шеей и плавали с помощью четырех похожих на весла плавников. Эти хищники питались рыбой и кальмарами.

© Benjamin P. Kear et.al

По словам палеонтологов, новозеландский нотозавр оказался более чем на 40 млн лет старше известных морских рептилий из Южного полушария.