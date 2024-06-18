В ИСЕСКО заявили, что исламский мир хочет сотрудничать с РФ по космосу и ИИ
Представители исламского мира выражают большое желание сотрудничать с Россией в разных областях науки, в том числе в сфере искусственного интеллекта и космоса. Об этом заявил генеральный директор Организации Исламского мира по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Салем бен Мухаммед аль-Малик в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.
"Мы называем себя воротами в исламский мир в сфере образования, науки и культуры, будь то Африка, Ближний Восток или ряд азиатских стран. Что касается России, я думаю, что образование, как и культура - это основа общения и развития отношений. Что же касается науки, нет никого, кого не впечатляла бы российская наука в ее различных областях. Мы очень хотим сотрудничать с Россией в научной сфере. К примеру, в области искусственного интеллекта, космических исследований, физики, математики, окружающей среды", - подчеркнул глава ИСЕСКО.
Он добавил, что вместе с представителями организации посетил ряд конференций, в частности - Казанский глобальный молодежный саммит.
"На встрече с российскими официальными лицами и раисом Татарстана [Рустамом Миннихановым] я указал, что Группе стратегического видения "Россия - Исламский мир" необходимо иметь и другие направления работы. Почему мы обсуждаем только политические вопросы, а не образование, науку и культуру? Я думаю, это пошло бы на пользу нашему взаимодействию вместо того, чтобы обсуждать политические проблемы, решение которым найти подчас невозможно", - заключил Салем бен Мухаммед аль-Малик.