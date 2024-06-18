Исламский мир хочет сотрудничать с РФ по космосу и ИИ

Представители исламского мира выражают большое желание сотрудничать с Россией в разных областях науки, в том числе в сфере искусственного интеллекта и космоса. Об этом заявил генеральный директор Организации Исламского мира по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Салем бен Мухаммед аль-Малик в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Мы называем себя воротами в исламский мир в сфере образования, науки и культуры, будь то Африка, Ближний Восток или ряд азиатских стран. Что касается России, я думаю, что образование, как и культура - это основа общения и развития отношений. Что же касается науки, нет никого, кого не впечатляла бы российская наука в ее различных областях. Мы очень хотим сотрудничать с Россией в научной сфере. К примеру, в области искусственного интеллекта, космических исследований, физики, математики, окружающей среды", - подчеркнул глава ИСЕСКО.



Он добавил, что вместе с представителями организации посетил ряд конференций, в частности - Казанский глобальный молодежный саммит.