Ученые разработали способ «запереть» темную материю

Ученые из Университета Ноттингема создали специальную вакуумную систему, используя 3D-печать, чтобы захватить темную материю и обнаружить доменные стены. Этот шаг может значительно продвинуть нас в понимании тайн Вселенной.

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Эксперимент, опубликованный в журнале Physical Review D, предполагает снижение плотности газа в специальной вакуумной камере и добавление сверхнизкотемпературных атомов лития для поиска доменных стен. Профессор Клэр Буррайдж из Физической школы университета рассказывает, что эти структуры могут дать ключ к пониманию природы темной материи и энергии.

Основанная на теоретических расчетах конструкция вакуумной камеры позволяет исследователям создать идеальную среду для захвата темных стен, что поможет проверить гипотезы о скалярных полях и фазовых переходах.

Эксперимент, требовавший три года для постройки, планируется завершить в ближайшее время, и ученые надеются получить значимые результаты, которые помогут расшифровать природу темной материи и энергии.