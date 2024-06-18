Ученые разработали способ «запереть» темную материю
Ученые из Университета Ноттингема создали специальную вакуумную систему, используя 3D-печать, чтобы захватить темную материю и обнаружить доменные стены. Этот шаг может значительно продвинуть нас в понимании тайн Вселенной.
Эксперимент, опубликованный в журнале Physical Review D, предполагает снижение плотности газа в специальной вакуумной камере и добавление сверхнизкотемпературных атомов лития для поиска доменных стен. Профессор Клэр Буррайдж из Физической школы университета рассказывает, что эти структуры могут дать ключ к пониманию природы темной материи и энергии.
Основанная на теоретических расчетах конструкция вакуумной камеры позволяет исследователям создать идеальную среду для захвата темных стен, что поможет проверить гипотезы о скалярных полях и фазовых переходах.
Эксперимент, требовавший три года для постройки, планируется завершить в ближайшее время, и ученые надеются получить значимые результаты, которые помогут расшифровать природу темной материи и энергии.