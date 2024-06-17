Приложение Rutube удалили из магазина App Store
Приложение российского сервиса для просмотра видео Rutube удалили из магазина приложений для устройств iPhone App Store. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что сейчас приложение нельзя найти с помощью поиска. Кроме того, в системном сообщении указывается, что сервис больше недоступен в регионе. При этом в магазине приложений для Android Google Play приложение Rutube все еще доступно. В самой компании пока никак не прокомментировали эту ситуацию.
Ранее число публикаций в Rutube выросло почти в семь раз за год.