Приложение Rutube удалили из магазина App Store

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Приложение российского сервиса для просмотра видео Rutube удалили из магазина приложений для устройств iPhone App Store. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что сейчас приложение нельзя найти с помощью поиска. Кроме того, в системном сообщении указывается, что сервис больше недоступен в регионе. При этом в магазине приложений для Android Google Play приложение Rutube все еще доступно. В самой компании пока никак не прокомментировали эту ситуацию.

Ранее число публикаций в Rutube выросло почти в семь раз за год.