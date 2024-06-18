Сбер выпустил новую версию мобильного приложения для iOS

Сбербанк выпустил новую версию мобильного приложения "Умный онлайн" для установки на iOS, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Скачать приложение можно в AppStore.

"С сегодняшнего дня клиенты Сбера - владельцы телефонов с операционной системой iOS вновь могут скачать в App Store безопасное приложение для доступа к "Сбербанк онлайн". Новое приложение называется "Умный онлайн", - сообщили в банке.



В Сбербанке призвали скачать "Умный онлайн" как можно скорее, пока приложение доступно в App Store.