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Сбер выпустил новую версию мобильного приложения для iOS

Сбербанк выпустил новую версию мобильного приложения "Умный онлайн" для установки на iOS, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Сбер выпустил новую версию мобильного приложения для iOS
© РИА Новости

Скачать приложение можно в AppStore.

"С сегодняшнего дня клиенты Сбера - владельцы телефонов с операционной системой iOS вновь могут скачать в App Store безопасное приложение для доступа к "Сбербанк онлайн". Новое приложение называется "Умный онлайн", - сообщили в банке.

В Сбербанке призвали скачать "Умный онлайн" как можно скорее, пока приложение доступно в App Store.

"Банк будет планомерно отключать самые старые версии приложений "Сбербанк онлайн" для iOS и до конца года прекратит поддержку версий 12.14.1, 12.15, 13.0.2, 14.3 и 14.11. Просим всех наших клиентов - пользователей iPhone проверить, какая версия приложения у него установлена: это легко можно сделать на экране ввода кода-пароля или в настройках профиля", - сообщили в кредитной организации.
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