Геологи обнаружили уникальные горные породы на юге Дагестана

Экспедиция российских ученых обнаружила на юге Республики Дагестан ранее не исследованные лёссовые отложения, в которых прослеживаются профили палеопочв, относящиеся к раннему, среднему и позднему плейстоцену.

В группу исследователей вошли специалисты Института геологии Республики Дагестан (ИГ ДНЦ РАН), Института географии РАН совместно с Пущинским научным центром (ИФХиБПП РАН), Института геологии и ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана.

«Лёссово-почвенные серии представляют собой уникальный природный архив, в котором записаны глобальные климатические изменения на Земле за четвертичное время», — отметил старший научный сотрудник ИГ РАН Павел Панин.



Ученый уточнил, что накопление лёссов происходило в специфических холодных условиях оледенений и многократно прерывалось более теплыми межледниковыми периодами, в течение которых формировались почвы.

Панин заметил, что мощность пород этого типа достигает в регионе десятков метров, они покрывают площадь в несколько тысяч гектар.

Экспедиция изучила несколько районов, где в вертикальных стенках обнажений лёссов видны палеопочвенные профили. Специалистам удалось обнаружить у села Куркент семь уровней межледниковых и интерстадиальных палеопочв, предположительно относящихся к позднему и среднему плейстоцену.

Исследователи на основе полученных в ходе работ образцов реконструируют ландшафтно-климатические условия прошлого. Кроме того, по мнению экспертов, анализ особенностей палеопочв позволит предположить, какие климатические изменения ждут население планеты в будущем.