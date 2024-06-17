Microsoft радикально переработает меню «Пуск» в Windows 11

В последней бета-версии операционной системы Windows 11 с номером сборки 22635.3785 появилась возможность перетаскивать приложения из меню «Пуск» и закреплять их на панели задач, что было недоступно в предыдущих версиях. Об этом сообщает издание TechSpot. Предполагается, что Microsoft восстановит некоторые функции в обновленном меню «Пуск» после критики пользователей.

Описанная функция была реализована только для приложений, расположенных в разделе «Все приложения», а не для закрепленных в меню «Пуск». Разработчики также работают над улучшением анимации при перемещении ярлыков.

Однако, возможность закреплять папки на панели задач все еще отсутствует, хотя многие пользователи находят ее удобной. Microsoft считает эту функцию нишевой и предназначенной для опытных пользователей.

В новой сборке также изменилось представление списка «Все приложения». Вернулся традиционный алфавитный список, расположенный горизонтально, а не вертикально, как раньше. Поддержка отображения папок также была добавлена в этот список.

Похоже, что Microsoft планирует предоставить пользователям больше контроля над внешним видом панели задач. Новые параметры в настройках панели задач пока не полностью функциональны, но уже сейчас указывают на возможность скрытия значка колокольчика уведомлений или отображения только часов без текущей даты.