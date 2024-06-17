Китай может начать строительство крупнейшего в мире коллайдера

В следующем году правительство Китая рассмотрит предложение о строительстве большого электрон-позитронного коллайдера длиной 100 километров. Если проект получит государственную поддержку, работа над коллайдером может начаться в 2027 году и займет около 10 лет. Стоимость установки составит 36,4 миллиарда юаней или 5,2 миллиарда долларов США — более чем в три раза дешевле, чем у аналогичной европейской установки FCC. Опыт Китая на других физических объектах позволит создать ускоритель даже при небольшой международной поддержке, сообщает Nature.Большой электрон-позитронный коллайдер (CERC) — это планируемая к строительству в Китае установка длиной 100 километров. Его цель — изучить бозон Хиггса, частицы, которая может рассказать о темной материи или первых моментах Вселенной.

© InScience

В следующем году правительство Китая рассмотрит предложение по CERC для возможного включения в следующий пятилетний план. Если проект получит государственную поддержку, строительство коллайдера может начаться в 2027 году и займет около 10 лет — меньше, чем создание аналогичной европейской установки Future Circular Collider. По оценкам отчета о техническом проектировании, стоимость установки составит 36,4 миллиарда юаней или 5,2 миллиарда долларов США, что более чем в три раза дешевле, чем у европейцев. Строительство коллайдера рассматривается на трех площадках: Циньхуандао, Чанша и Хучжоу.

Внутри длинного подземного туннеля CERC будет сталкивать электроны и позитроны при сверхвысоких энергиях и генерировать миллионы бозонов Хиггса. Многие компоненты потенциальной установки уже проходят испытания на других объектах в стране. Среди них — почти готовый источник фотонов высокой энергии в Пекине. По мнению экспертов, опрошенных Nature, в установках подобного уровня у Китая уже может быть больше опыта, чем у всей Европы. Это позволит стране создать ускоритель CERC при даже небольшой помощи из других стран. Однако эксперты полагают, что CERC будет международным проектом. Сейчас зарубежные ученые уже составляют 30–50% команд, работающих на крупных физических объектах Китая, в том числе в подземной нейтринной обсерватории Цзянмэнь в Кайпине.

Тем не менее могут возникнуть проблемы с привлечением иностранного финансирования. Например, с высокой долей вероятности страны Запада откажутся помогать в строительстве. Тем не менее китайский суперколлайдер более чем в три раза дешевле европейского. Поэтому вопрос финансирования, вероятно, в Китае может быть не таким острым, как в Европе: в мае правительство Германии заявило, что не станет финансировать строительство коллайдера Future Circular Collider стоимостью 17 миллиардов долларов США. Страна уже вкладывает в CERN около 290 миллионов в год и отказывается тратить больше, что может стать серьезным препятствием для дальнейшего строительства объекта.