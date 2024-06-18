HMD Global выпустит смартфон в стиле Nokia Lumia

Согласно новым утечкам, компания HMD Global работает над новым Android-смартфоном HMD Skyline, дизайн которого представляет собой Android-смартфон, напоминающий Nokia Lumia 920, выпущенный ещё в 2012 году.

© MobiDevices

Предположительно, готовящееся к выпуску устройство получит AMOLED-дисплей с разрешением FHD+, частотой 120 Гц и HDR10+. По слухам, производительность HMD Skyline обеспечит процессор Snapdragon 7s Gen 2 в тандеме с 8/12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.

Кроме того, гаджет получит тройную основную камеру с главным датчиком на 108 Мп, сверхширокоугольным объективом на 8 Мп и, возможно, 2-мегапиксельным макро-объективом или датчиком глубины. Для селфи будет использоваться датчик на 32 Мп.

Также сообщается об аккумуляторе ёмкостью 4900 мАч, поддержке быстрой проводной зарядки мощностью 33 Вт (беспроводная на 30 Вт), NFC, Bluetooth 5.2, 3,5 мм аудио-разъёме и защите от воды и пыли по стандарту IP67.

Устройство, скорее всего, будет поставляться с ОС Android 14. Согласно утечке, устройство будет получать обновления программного обеспечения в течение трех лет.

HMD Skyline будет доступен в чёрном, синем, жёлтом и розовом цветах по цене:

8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ – 459 евро ($491);

12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ – 499 евро ($534).

Также HMD Global работает ещё над двумя устройствами: HMD Atlas и HMD Ridge.