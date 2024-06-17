Похожая на Землю планета обнаружена на орбите ультрахолодного карлика

Международная команда астрономов открыла ранее неизвестную экзопланету размером с Землю, которая вращается вокруг ультрахолодной карликовой звезды всего в 54,6 световых годах от нас.

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Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, а краткий отчет об открытии публикует Phys.org. Новый инопланетный мир получил обозначение SPECULOOS-3 b, поскольку он был обнаружен в рамках проекта SPECULOOS.

Его цель заключается в поиске потенциально обитаемых экзопланет, которые вращаются вокруг маленьких и самых холодных звезд в окрестностях Солнца. В рамках проекта наблюдения велись и за звездой SPECULOOS-3, также известной под названием LSPM J2049+3336.

Это ультрахолодный карлик спектрального класса M6.5, который примерно в восемь раз меньше нашего Солнца, а его масса в 10 раз уступает солнечной. Возраст звезды астрономы оценили в 6,6 миллиарда лет, то есть она примерно на два миллиарда лет старше Солнца.

На кривых блеска SPECULOOS-3 был зафиксирован транзитный сигнал, свидетельствующий о потенциальном существовании экзопланеты. Природу сигнала затем проверила группа астрономов под руководством Мишеля Жиллона из Льежского университета в Бельгии.

Оказалось, что на орбите звезды действительно находится планета, очень похожая на Землю по ряду своих характеристик. Так, инопланетный мир SPECULOOS-3 b имеет радиус примерно 0,977 радиуса Земли, то есть по этому показателю планеты практически одинаковы.

Время суток немного отличается - SPECULOOS-3 b вращается вокруг своей родительской звезды каждые 17,28 часа. Равновесная температура планеты оценивается примерно в 280 градусов Цельсия. Точно рассчитать массу SPECULOOS-3 b пока не удалось, поэтому ученые практически ничего не пишут о ее предполагаемом составе.

Однако ожидаемая масса, как показали расчеты, составляет 0,93 массы Земли. Поэтому возникла теория о том, что вновь открытый мир является твердым и каменистым, как Земля. Учитывая его близость к звезде, данный факт позволяет предположить, что планета может обладать водородной атмосферой.