Ученые выяснили, почему некоторые панды рождаются бурыми

Тайну коричневого меха панды Циньлин удалось раскрыть только почти два десятилетия после ее официального признания подвидом. Об этом сообщает издание Live Science.

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Отмечается, что коричневые панды приобретают необычную окраску в связи с отсутствием последовательности в их ДНК. В частности, у цинлинских панд есть мутация в гене Bace2, который связан с пигментацией.

Уточняется, что команде специалистов удалось секвенировать геном коричневой панды, находящейся в неволе, известной как Ци Цзай. Особь поймали в дикой природе в 2009 году и доставили ​​в природный заповедник Фопинг в провинции Шэньси вместе со своей матерью.

Подчеркивается, что коричневый мех циньлинских панд - результат инбридинга. Как сообщается, популяция проживает исключительно в горном регионе, в честь которого назван подвид.

Ранее сообщалось, что Пекин передаст на содержание в зоопарк австралийского города Аделаида двух больших панд после возвращения в КНР обитавшей там в течение 15 лет пары бамбуковых медведей.