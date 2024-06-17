Ученые выяснили, почему некоторые панды рождаются бурыми
Тайну коричневого меха панды Циньлин удалось раскрыть только почти два десятилетия после ее официального признания подвидом. Об этом сообщает издание Live Science.
Отмечается, что коричневые панды приобретают необычную окраску в связи с отсутствием последовательности в их ДНК. В частности, у цинлинских панд есть мутация в гене Bace2, который связан с пигментацией.
Уточняется, что команде специалистов удалось секвенировать геном коричневой панды, находящейся в неволе, известной как Ци Цзай. Особь поймали в дикой природе в 2009 году и доставили в природный заповедник Фопинг в провинции Шэньси вместе со своей матерью.
Подчеркивается, что коричневый мех циньлинских панд - результат инбридинга. Как сообщается, популяция проживает исключительно в горном регионе, в честь которого назван подвид.
Ранее сообщалось, что Пекин передаст на содержание в зоопарк австралийского города Аделаида двух больших панд после возвращения в КНР обитавшей там в течение 15 лет пары бамбуковых медведей.