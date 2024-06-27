Инверсия магнитного поля: чего можно ожидать от Солнца в ближайшие годы

Солнце находится на пороге важного события — инверсии магнитного поля. Феномен, происходящий примерно каждые 11 лет, знаменует важную стадию в солнечном цикле: наше Солнце вот-вот окажется на полпути к максимуму. Портал livescience.com рассказал все, что нужно знать об этом явлении.

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Что такое инверсия магнитного поля

Чтобы понять инверсию магнитного поля, сначала важно понимать сам феномен солнечных циклов. 11-летние циклы солнечной активности — результат активности магнитного полня Солнца, которую можно заметить по частоте и интенсивности солнечных пятен. Период пиковой активности называют солнечным максимумом: по актуальным прогнозам, он придется на отрезок между концом 2024 и началом 2026 года.

Два 11-летних солнечных цикла образуют один цикл Хейла, во время которого магнитное поле сначала меняет направление, а потом возвращается в оригинальное состояние. В солнечный минимум магнитное поле Солнца похоже на земное — оно точно так же имеет один северный и один южный полюс. Но по мере приближения максимума поле становится более сложным, и четкое разделение на полюса размывается. А к моменту, когда солнечный максимум отступает, магнитное поле вновь обретает прежние полюса — но теперь с обратной полярностью.

Из-за чего происходит инверсия магнитного поля

Инверсия возникает из-за солнечных пятен — магнетически сложных регионов поверхности Солнца, которые также ответственны за вспышки и выбросы коронарной массы. Пятна, появляющиеся ближе к экватору, имеют ту же полярность, что и старое магнитное поле, а пятна на полюсах соответствуют новому. Магнитное поле в активных регионах постепенно распространяется в направлении полюсов, что и вызывает инверсию.

Тем не менее, точная причина инверсии до сих пор неизвестна. Ученые пока не могут вывести математически точное объяснение этого феномена, а без математики нельзя сформировать модель и подробно изучить нюансы.

Может ли инверсия магнитного поля повлиять на людей

По факту, инверсия магнитного поля обладает одним позитивным побочным эффектом — она помогает лучше защитить Землю от потоков космической радиации. По мере того, как магнитное поле сдвигается, оно становится более волнообразным, что обеспечивает повышенную защиту от космических лучей.