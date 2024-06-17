Названы лучшие бесплатные ИИ-генераторы музыки

Поскольку искусственный интеллект продолжает пересматривать творческие границы, такие инструменты предлагают всем - от случайных энтузиастов до профессионалов индустрии. Gizmodo попробовали собрать инструменты, которыми можете попробовать воспользоваться и вы.

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Suno: Идеальный инструмент для начинающих, Suno позволяет пользователям создавать песни на основе простых запросов. Благодаря щедрому бесплатному уровню, предлагающему до 50 песен в месяц, это отличная "отправная точка" для знакомства с ИИ-музыкой.

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SongR: предлагая простой интерфейс, SongR позволяет выбирать музыкальные категории и даже включает в себя тексты и вокал, сгенерированные искусственным интеллектом. Он идеально подходит для быстрых экспериментов без необходимости создания учетной записи, хотя сохранение песен требует регистрации.

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MusicFX: Программа MusicFX, созданная в рамках экспериментов Google с искусственным интеллектом, специализируется на музыке для окружающего мира и фоновой музыке, уделяя особое внимание взаимодействию с пользователем и настройке. Это инструмент для создания коротких, зацикливающихся композиций.

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Beatoven AI: предназначенный для профессионалов, Beatoven AI предоставляет расширенные возможности микширования и точный контроль над инструментарием и темпом. Несмотря на то, что программа ориентирована на использование в промышленности, она остается доступной для всех благодаря удобному интерфейсу.

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Riffusion: Сосредоточен на создании коротких музыкальных фрагментов на основе предоставленных пользователем текстов, что позволяет настраивать музыкальные стили. Это особенно полезно для создания музыки для социальных сетей и быстрых аудиопроектов.

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Это далеко не все варианты, но наиболее интересные, с которых вы можете начать свой "путь".