Все процессоры в мире скорое подорожают

Мощности компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) по обработке кремниевых пластин с использованием 3-нанометровых технологий почти полностью распределены по заказам на весь следующий год. Как сообщает Commercial Times, это грозит 5-процентным ростом цен на чипы по всему миру.

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По данным тайваньского издания, спрос на мощности TSMC, одного из крупнейших в мире производителей чипов, превышает предложение. До 2026 года мощности уже в основном распределены между семью основными клиентами компании, включая Apple и NVIDIA.

Кроме того, в TSMC не успевают упаковывать чипы по методу CoWoS (когда различные компоненты микросхемы интегрируются на одной подложке), поэтому цены на эти услуги в 2025 году вырастут на 10-20 процентов. Процесс заключается в том, что сначала чипы устанавливают на кремниевую пластину (wafer), а затем эта пластина монтируется на подложку (substrate) для создания компактных многочиповых модулей. Это особенно важно для высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта

В третьем квартале 2024-го ежемесячная производственная мощность компании по упаковке CoWoS должна вырасти с 17 тысяч до 33 тысяч штук. Рыночный спрос в этой сфере в следующем году оценивается в 600 тысяч штук, а прогнозируемое предложение TSMC - 530 тысяч штук.

Разные отрасли по всему миру уже несколько лет сталкиваются с дефицитом чипов. В 2021 году немецкий концерн Volkswagen, американский Ford Motor и другие автопроизводители начали останавливать производства из-за нехватки микросхем и компонентов. В пандемию автомобильным концернам приходилось конкурировать с производителями электроники, которые активно скупали чипы.

Во время первой волны пандемии крупнейшие производители техники увеличили заказы на чипы, чтобы удовлетворить спрос на смартфоны, планшеты, ноутбуки и компьютеры. Спрос на эти устройства вырос из-за массового перехода людей на удаленку.

Также на дефицит повлияла торговая война США и Китая. Заблокировав продажу чипов от Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., США вынудили Huawei и ZTE закупать микросхемы про запас на пару лет.