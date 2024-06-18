HP выпустила наушники с автономностью до 42 часов

Компания HP выпустила в Китае TWS-наушники Poly Voyager Free 20. Новинка обладает множеством функций, предназначенных как для профессиональных звонков, так и для повседневного прослушивания.

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Особенности

HP Poly Voyager Free 20 обладает 10-мм драйверами и шестью встроенными микрофонами. В наушниках реализована технология адаптивного активного шумоподавления (ANC), которая автоматически подстраивается под уровень окружающего звука. Аудиоплатформа Qualcomm Snapdragon S3 Gen 2 обеспечивает задержку 20 мс и низкое энергопотребление.

Время автономной работу гарнитуры составляет 8 часов с ANC и 12 ч без шумоподавления. Зарядный кейс поддерживает беспроводную зарядку Qi и увеличивает автономность еще в 2,5 раза – 28 часов с ANC и 42 часов без него.

Также поддерживается быстрая зарядка, благодаря которой 10-минутная подзарядка обеспечит до 2 часов работы. Гарнитуру, которую можно подключить к нескольким устройствам одновременно через Bluetooth 5.4.

Сроки выхода и цена

HP Poly Voyager Free 20 уже можно приобрести в Китае. Наушники доступны в двух цветах: Galaxy Grey и Gravity Black. Стоимость новинки составляет 799 юаней ($110).