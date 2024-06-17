В Сети собрали советы для новичков, как перейти с Windows на Linux

В недавней статье ZDNet рассказывается о том, как легко и просто переходят на Linux новые пользователи, подчеркивается наличие широкой поддержки и множества приложений, как с открытым исходным кодом, так и собственных, для «удовлетворения любых потребностей».

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Хотя Linux может не хватать некоторых проприетарных гигантов, таких как Adobe Photoshop, не беспокойтесь. Мощные альтернативы, такие как GIMP, готовы удовлетворить ваши потребности в графическом редактировании.

Беспокоитесь о безопасности? Linux и здесь неплох. Благодаря быстрым циклам обновлений и отзывчивому сообществу разработчиков, уязвимости устраняются быстро, зачастую в течение нескольких часов после обнаружения. Такая динамичная реакция отличает Linux от конкурентов.

Думаете о совместимости с оборудованием? Большинство приложений хорошо поддерживаются, а Ubuntu стоит здесь на первом месте.

Итак, независимо от того, новичок вы или любопытный исследователь, Linux обещает настраиваемый, безопасный и эффективный компьютерный опыт, отмечается в статье.