В Испании обнаружили вино 2000-летней выдержки

Об этом написало издание Journal of Archaeological Science. В статье говорится, что уникальная находка хранилась в древнеримском подземном мавзолее, раскопанном в городе Кармона.

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Химическое исследование жидкости, пишет издание, позволило установить, что она является старейшим вином, сохранившимся именно в жидком состоянии. Сообщается, что в исследовании использовалась масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой (ICP-MS). Профиль минеральных солей, отмечается в статье, и количество некоторых типичных полифенолов позволили идентифицировать жидкость как белое вино. Красный цвет жидкости, считают исследователи, - это результат химических процессов, протекавших два тысячелетия.

Город Кармона находится в Андалусии, где сохранился крупнейший на Пиренейском полуострове некрополь. Усыпальницу богатой семьи археологи раскопали еще в 2019 году, позже был найден вход в подземную гробницу. Во внутреннем помещении 3,29 на 1,73 метра и с высотой потолка в 2,41 метра археологи увидели в нишах стен восемь урн - из известняка, песчаника и две стеклянные. Те, что из стекла, были в свою очередь запаяны в свинцовые контейнеры. В одной и находилась красная жидкость, идентифицированная как вино.

По данным археологов, некрополь датируется первой половиной I века нашей эры. Возможно, подобное вино пробовал Христос.

Считается, что находка - древнейшее из известных алкогольных напитков, дошедших до наших дней в жидком состоянии.

В статье также отмечается, что во времена Римской империи, чтобы не допустить превращения вина в уксус, использовались различных добавки. Самой распространенной служил гипс. Продлевали выдержку и с помощью сусла, содержащего большое количество сахара или хлорид натрия. Соль также является эффективным консервантом и стабилизатором для хранения вина.