McDonald's остановил тестирование ИИ в ресторанах

У McDonald's часто ИИ-чатботы неправильно оформляют заказы, но скоро станет легче. Компания приостанавливает свою программу ИИ для заказов, прекратив сотрудничество с IBM к 26 июля 2024 года. Технология, опробованная в более чем 100 ресторанах с 2021 года, была нацелена на ускорение обслуживания, но часто оказывалась недостаточно точной.

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Хотя компания по-прежнему уверена в будущем потенциале ИИ-решений для голосового заказа, причины прекращения сотрудничества с IBM не раскрыты полностью. McDonald's, по сообщениям, может переориентироваться на сотрудничество с Google. ИИ компании уже использовался Wendy's для оформления заказов в аналогах "МакАвто", и результаты оказались многообещающими.

Но McDonald's продолжает расширять автоматизацию, внедряя больше точек самообслуживания, беспилотные доставки, кухонных роботов и инструменты для найма сотрудников с помощью искусственного интеллекта, отмечают СМИ.