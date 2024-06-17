Эксперт усомнился в скором выходе на рынок российского смартфона «Р-ФОН»

Эксперт в области мобильных технологий Эльдар Муртазин в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения о скором выходе на рынок российского смартфона «Р-ФОН», усомнившись в соответствующих перспективах.

По информации газеты «Коммерсантъ», «Р-ФОН» постепенно готовится к появлению на рынке. Несколько дней назад гаджет прошел первые тесты, а следующие пройдут в конце июня. Изначально смартфон планировали продавать только корпоративным клиентам, однако потом планы изменились. Точной даты старта продаж российского смартфона пока нет, однако у создателей гаджета уже большие планы на его реализацию. При этом непонятно, за какую цену они собираются его продавать. Были слухи и про 40 тыс. рублей, и про 60 тыс. рублей.

Специалист отметил, что имел возможность изучить «Р-ФОН» около двух недель назад, и, по его словам, устройство еще не готово к выходу на рынок.

Продукта, который можно было бы продавать, еще нет. Пока это просто прототип и даже не бета-версия. Пока что «Р-ФОН» работает крайне медленно - до появления реального продута осталось еще минимум года два… Они [разработчики смартфона – прим. ред.] еще «пилят» операционную систему. При этом надо отметить, что делают это они достаточно быстро, но она все равно еще не готова – там пока «припадочный» интерфейс. Эльдар Муртазин Ведущий аналитик Mobile Research Group, аналитик ИИ и рынка мобильной связи

В кулуарах состоявшегося недавно Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) говорилось о планах начать реализацию «Р-ФОН» в b2b-сегменте в рамках пилотного проекта, добавил Муртазин, подчеркнув, что закупить российские смартфоны в конце 2024 года планирует одна из госкомпаний.

«А на потребительском рынке смартфон в лучшем случае поступит в продажу в начале 2025 года», - заявил эксперт.



Отвечая на вопрос о перспективах «Р-ФОН» на российском рынке, Муртазин отметил, что они во многом связаны с его ценой.

«При такой цене перспективы продаж нулевые… Аналогичная по характеристикам модель смартфона [из Китая] стоит примерно 15 тыс. рублей. Но про самоокупаемость здесь никто и не говорит, на сегодняшний день «Р-ФОН» — это просто попытка показать, что у нас есть продукт», - сказал эксперт.



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