Стала известна судьба мумий «беременных» инопланетян, найденных в Перу

Мумии инопланетян, найденные в Перу, будут проверены на подлинность, пишет Daily Star. Как уточнило издание, одна из необычных находок выглядит «беременной». Все они напоминают людей с тремя пальцами и удлиненными черепами.

Долгое время за исследование мумий никто не брался, однако часть ученых уже тогда считала, что они не являются подделкой. При этом издание со ссылкой на эксперта по НЛО пишет, что находка является доказательством существования внеземной жизни.

Предположительно, они были найдены местными фермерами в 2017 году и впоследствии представлены вниманию исследователей, но в течение многих лет они не подвергались профессиональному изучению, — говорится в материале.



При этом отмечается, что при исследовании мумий возникли некоторые препятствия. Так, ученые из Перу не дают перевезти экспонаты в лаборатории США, поэтому сейчас ведутся судебные тяжбы.

Ранее ученый Росс Феллоуз заявил, что раскрыл причину «проклятия фараона», которое, согласно распространенному мифу, «убило» более 20 человек, открывавших гробницу Тутанхамона в 1922 году. Эксперт считает, что участники раскопок скончались от последствий сильной радиации.