Apple планирует изменить дизайн трех устройств

Серия iPhone 17 дебютирует не раньше следующего года, но подробности предполагаемых планов компании в отношении будущих устройств уже появились. По словам Марка Гурмана из Bloomberg, Apple работает над моделью iPhone 17 с более тонким корпусом, чем имеющиеся смартфоны компании, а также над более тонкими версиями существующих моделей MacBook Pro и Apple Watch. В прошлом месяце компания выпустила обновленную модель iPad Pro – самый тонкий планшет Apple на сегодня.

© MobiDevices

В своем еженедельном информационном бюллетене Power On Гурман заявляет, что новые iPad Pro (2024) – не единственные устройства Apple, получившие тонкий корпус. Ссылаясь на неназванные источники, он сообщает, что Apple сосредоточена на разработке новой модели с тонким дизайном в рамках линейки iPhone 17, выход которой ожидается в 2025 году. По словам аналитика, Apple также работает над более тонкой версией MacBook Pro.

В последних моделях MacBook Pro (начиная с 2021 года) толщина увеличилась за счет возвращения зарядки MagSafe, слота для SD-карт и дополнительных портов, в то время как модели MacBook Air компании имеют меньше портов и более тонкий дизайн.

Кроме того, Apple Watch также будут обновлены и получат более тонкий корпус по сравнению с предыдущими моделями. Эту информацию подтверждает и аналитик TF Securities International Минг-Чи Куо, который заявляет, что Apple Watch Series 10 будут иметь более тонкий дизайн и могут иметь больший дисплей (до 49 мм). Когда будут выпущены обновленные модели Apple Watch пока неизвестно.

В то время как более тонкий iPhone, как ожидается, появится в составе серии iPhone 17 во второй половине 2025 года, исходя из предыдущих сроков запуска Apple. Также неизвестно когда Apple выпустит предполагаемый MacBook Pro с более тонким корпусом. Вероятно, более подробная информация появится в ближайшие месяцы.