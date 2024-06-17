Найдено старейшее из ныне живущих морских растений

Ученые обнаружили самое старое из ныне живущих морское растение в мире. Ему более 1400 лет.

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Растение произрастает в Балтийском море. Это клон вида Zostera marina, или взморника морского. Команда ученых определила его возраст, используя новаторские генетические часы.

Известно, что клоны морских водорослей производят раметы – генетически идентичные организмы, которые могут отделяться и становиться независимыми. Во время роста основного организма происходят мутации, которые закрепляются и накапливаются в раметах. Их можно использовать в качестве маркеров старения.

У ученых был доступ к 17-летнему клону морских водорослей, который содержался в лаборатории. Анализ показал, что возраст родительского организма составляет 1402 года, что делает его старейшим из всех морских растений.

Zostera marina – широко распространенный вид, обитающий в Тихом океане, Атлантике и Средиземноморье. Ученые полагают, что другие виды водорослей, покрывающие десятки километров морского дна, могут быть еще более древними. Они намерены продолжать исследования в данной области, сообщает Nature Ecology & Evolution.

Ранее сообщалось, что в Чили нашли самое старое дерево на планете. Его возраст оценили в 5484 года.