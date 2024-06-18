Археологи нашли старинный артефакт во время раскопок в Салехарде

Тюменские археологи в ходе археологических раскопок в мерзлотнике под Обдорским острогом в Салехарде обнаружили предметы разных эпох.

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Самый старинный артефакт — фрагмент глиняного сосуда с узором медно-каменного века, сообщает «Ямал 1» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Научный сотрудник Федерального исследовательского центра Тюменского научного центра Сибирского отделения РАН Ольга Пошехонова рассказала, что специалистам, кроме прочего, удалось извлечь кованые гвозди, обувь, флаконы от духов, остатки посуды XIX—XX веков и монеты 1932 года.

Все находки передадут в музей им. И.С. Шемановского.