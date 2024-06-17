Маск предсказал мозговые импланты вместо телефонов у людей в будущем

В будущем люди откажутся от телефонов и будут общаться при помощи мозговых имплантов. Такое предсказание сделал предприниматель Илон Маск в соцсети X.

© globallookpress

Автор пародийного аккаунта Not Elon Musk поинтересовался у пользователей, установили ли бы они себе в мозг интерфейс Neuralink, который «позволил бы вам управлять новым телефоном X силой мысли». Комментируя пост Маск заявил, что спустя годы мобильные девайсы не понадобятся вовсе.

«В будущем не будет телефонов, будет только Neuralink», — написал бизнесмен.



В январе Маск рассказал, что первому в мире человеку установили имплант компании Neuralink и он чувствует себя хорошо. Предприниматель отмечал, что первые данные о работе устройства показывают многообещающие результаты.

Позднее миллиардер рассказал, что новое устройство Neuralink называется Telepathy. Оно позволяет владельцу управлять смартфоном или компьютером при помощи силы мысли. В первую очередь оно необходимо людям, которые утратили возможность пользоваться своими конечностями — например, в результате повреждения позвоночника.

Тогда же Маск рассказал, что Neuralink разрабатывает новый имплант, который поможет видеть слепым. Проект получил название Blindsight.