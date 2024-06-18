Эксперты раскритиковали ИИ-модель от Apple

Специалисты издания Lifewire раскритиковали модель искусственного интеллекта (ИИ), представленную компанией Apple. Материал доступен на сайте медиа.

Авторы отчета отметили, что у них есть сомнения относительно того, что функции Apple Intelligence будут безопасны для пользователей. По словам советника ООН и ЕС по прикладной этике и ответственному ИИ Джеммы Гальдон-Клавелл, компания Тима Кука будет сотрудничать со стартапом OpenAI, который неоднократно критиковали из-за проблем с использованием личных данных.

Изучив документацию Apple Intelligence, специалисты выяснили, что компания будет обучать свою нейросеть не только на лицензированном контенте, но и на общедоступных данных. То есть модель может злоупотреблять авторским правом — в этом смысле она не хуже, но и не лучше аналогичных ИИ на рынке.

«Это как если зайти в магазин Apple, схватить какой-нибудь гаджет и уйти. В конце концов, он общедоступен», — пошутила разработчик Мелани Кэт. «В гонке за создание лучших, более эффективных и значительно полезных систем искусственного интеллекта некоторые компании пренебрегают этическими стандартами», — прокомментировал ситуацию генеральный директор образовательной платформы Top AI Tools Брайан Принс.



По его словам, выход компании на рынок ИИ может нанести вред репутации Apple.

В середине июня журналистам Bloomberg стали известны детали соглашения между Apple и стартапом OpenAI, который является создателем чат-бота ChatGPT. Так, выяснилось, что Apple не будет платить партнеру за использование его технологий.