Новое активное суперпятно начало формироваться на Солнце

Новый активный суперцентр начал формироваться на поверхности Солнца. Ему присвоили номер 3712.

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Ученые заявили, что пятно может стать источником вспышек, которые вызовут на Земле магнитные бури. Оно отличается крайне быстрыми темпами роста.

В настоящее время пятно примерно в 2-3 раза уступает по размерам центру 3664, который вызвал рекордный майский шторм. Но оно значительно увеличилось всего за четыре дня. Если скорость роста сохранится, к 18-19 июня область сравняется с 3664 и при этом окажется точно на линии Солнце-Земля.

Ученые прогнозируют, что на Солнце могут произойти вспышки Х-класса – наивысшего класса мощности, сообщает Лаборатория солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН).

Другое исследование показало, что активность Солнца может быть связана с расположением планет. Они проанализировали связь между солнечными циклами и выравниванием Юпитера, Венеры и Земли.