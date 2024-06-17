Новое активное суперпятно начало формироваться на Солнце

Новый активный суперцентр начал формироваться на поверхности Солнца. Ему присвоили номер 3712.
Ученые заявили, что пятно может стать источником вспышек, которые вызовут на Земле магнитные бури. Оно отличается крайне быстрыми темпами роста.
В настоящее время пятно примерно в 2-3 раза уступает по размерам центру 3664, который вызвал рекордный майский шторм. Но оно значительно увеличилось всего за четыре дня. Если скорость роста сохранится, к 18-19 июня область сравняется с 3664 и при этом окажется точно на линии Солнце-Земля.
Ученые прогнозируют, что на Солнце могут произойти вспышки Х-класса – наивысшего класса мощности, сообщает Лаборатория солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН).
Другое исследование показало, что активность Солнца может быть связана с расположением планет. Они проанализировали связь между солнечными циклами и выравниванием Юпитера, Венеры и Земли.