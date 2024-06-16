Российские астрономы рассчитали возраст метеоритного потока Геминиды

С помощью численного моделирования учёные из Санкт-Петербургского университета определили возраст метеорного потока Геминиды, возникшего в результате распада крупного астероида. Исследование показало, что это произошло примерно 1600 лет назад. Метеорные потоки представляют собой явление, когда множество метеоров входят в атмосферу Земли и исчезают в ней, оставляя яркие следы на небе, которые мы называем звездопадами. Эти метеоры состоят из частиц, движущихся по близким орбитам вокруг Солнца, причём большинство из них размером с пылинку.

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Учёные изучили орбиты этих частиц и установили, что из-за небольших различий в орбитах они могут образовывать плотное облако вокруг Солнца. Если Земля проходит через эту область во время своего года, то мы можем видеть метеорный дождь, когда множество метеоров кажется исходящими из одной точки на небе, которую называют радиантом.

Геминиды, один из самых заметных метеорных потоков, ежегодно даруют нам сильные метеорные дожди в декабре. Их происхождение долгое время оставалось загадкой, но сейчас астрономы предполагают, что они связаны с астероидом Фаэтоном. Этот астероид, несмотря на свои каменные характеристики и вытянутую орбиту, не имеет хвоста, как у кометы, но его орбита очень близка к орбитам частиц потока Геминиды.

Таким образом, учёные разработали новый метод оценки возраста метеорного потока, используя анализ орбит частиц и численное моделирование. Их исследование показало, что возраст Геминид составляет около 1600 лет, что согласуется с теорией об их возникновении из-за распада астероида Фаэтона.