В Госдуме поздравили Терешкову с годовщиной ее полета в космос

Первая женщина-космонавт Земли Валентина Терешкова совершила подвиг, ставший в России символом технологического прорыва. Об этом ТАСС заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко, который занимается в комитете вопросами развития космоса.

"Вы осуществили космический полет, ставший символом технологического прорыва в нашей стране!" - передал он Терешковой слова поздравления и благодарности.



Кравченко подчеркнул, что значение ее полета для современной ракетно-космической отрасли и достижения технологического суверенитета сложно переоценить.

"Это наш пример дисциплинированности, силы духа, служения отечеству и уверенности в светлом будущем", - сказал депутат.



Он напомнил, что Терешкова является его коллегой - вместе они формируют почву для дальнейшего развития отечественной космонавтики. Так, прошлой осенью совместно с Терешковой и председателем Госдумы Вячеславом Володиным они внесли поправку в федеральный бюджет, выделив на реконструкцию Центра подготовки космонавтов 5 млрд рублей.

16-19 июня 1963 года Терешкова - позывной Чайка - совершила свой исторический полет в космос на корабле "Восток-6", который 48 раз облетел вокруг планеты. Общая продолжительность полета составила 2 суток 22 часа 50 минут. Терешкова навсегда вошла в историю человечества как первая женщина-космонавт и единственная женщина, совершившая одиночный космический полет.