Плотоядная бактерия из Японии оказалась способна убить за два дня

Заболевание, вызванное редкой "плотоядной бактерией", которая может убить людей в течение 48 часов, распространяется в Японии после того, как страна ослабила ограничения эпохи COVID-19.

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По данным Национального института инфекционных заболеваний Японии, который отслеживает заболеваемость этим заболеванием с 1999 года, к 2 июня в этом году число случаев синдрома стрептококкового токсического шока (СТШ) достигло 977, что выше рекордных 941 случая, зарегистрированных за весь прошлый год, сообщает Bloomberg.

Стрептококк группы А (ГАЗ) обычно вызывает отек и боль в горле у детей, известные как ангина, но некоторые типы бактерий могут привести к быстрому развитию симптомов, включая боль и отек конечностей, лихорадку, низкое кровяное давление, проблемы с дыханием, недостаточную работу органов и летальный исход. Заболеванию более подвержены люди старше 50 лет.

"Большинство смертей происходит в течение 48 часов, - сказал агентству Кен Кикучи, профессор инфекционных заболеваний Токийского женского медицинского университета. - Как только пациент утром заметит отек стопы, к полудню он может распространиться до колена, и он может умереть в течение 48 часов".



По его словам, при нынешних темпах заражения число случаев заболевания в Японии может достичь 2500 в этом году, а "ужасающий" уровень смертности составит 30 процентов. Кикучи призвал людей соблюдать гигиену рук и лечить любые открытые раны. Он сказал, что пациенты могут переносить ГАЗ в кишечнике, а "плотоядная бактерия" может заразить руки через фекалии.

Другие страны недавно пережили вспышки заболевания. В конце 2022 года по меньшей мере пять европейских стран сообщили Всемирной организации здравоохранения об увеличении случаев заболевания инвазивным стрептококком группы А (iGAS), которое включает STSS. В ВОЗ заявили, что рост числа случаев произошел после отмены ограничений COVID-19.