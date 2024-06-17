ASUS начала строить суперкомпьютеры и вкладываться в ИИ

Asus решила незаметно продвинуться в корпоративных технологиях. Недавно на выставке Computex компания представила суперкомпьютеры Taiwania 2 и 4. Не останавливаясь, Asus представила Formosa Foundation Model, передовую большую языковую модель.

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Несмотря на то, что Asus является менее крупным игроком в области серверов, она удивляет энергоэффективными разработками, привлекая внимание «гипермасштабируемых компаний», пишут СМИ.

Джеки Хсу, старший вице-президент Asus, видит огромный потенциал в этом секторе и надеется на значительный рост, поскольку спрос на вычисления и искусственный интеллект стремительно растет по всему миру.

Хсу признал, что небольшие масштабы Asus как производителя серверов по сравнению с конкурентами означают, что она не всегда может конкурировать по цене, но отметил, что клиенты готовы платить.