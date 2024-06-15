В Германии нашли древнейшую рукопись с описанием детства Иисуса

Древнейшая рукопись с описанием детства Иисуса обнаружена в Германии. Об этом сообщает Arkeonews.

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Манускрипт был создан 1600 лет назад, показало исследование. Он представляет собой самую раннюю сохранившуюся копию Евангелия от Фомы. В нем рассказываются эпизоды из детства Иисуса, например, превращения глиняных фигурок в живых птиц. До сих пор считалось, что самой ранней версией этого Евангелия была рукопись XI века.

В течение десятилетий фрагмент папируса хранился в Гамбургской государственной и университетской библиотеке. Считалось, что документ мог быть письмом или списком покупок на греческом языке. В новом исследовании ученые расшифровали надписи (13 строк, в каждой из которых сохранилось примерно 10 букв) и сравнили их с другими ранними христианскими текстами. Судя по неаккуратному почерку, манускрипт мог быть создан учеником школы или начинающим монахом.