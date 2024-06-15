Марсоход NASA Curiosity заснял солнечную бурю на Красной планете

Марсоход NASA Curiosity зафиксировал своими камерами самую мощную за 12 лет наблюдений солнечную бурю на Марсе.

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Как сообщил портал Space.com, инженеры NASA готовили технику к предстоящей буре, но уровень радиации оказался столь высоким, что, в том числе из-за возникшего на Красной планете полярного сияния, на целый час из строя вышла камера зонда Mars Odyssey, отвечающая за ориентацию аппарата в пространстве.

Основным источником солнечных бурь была активная область AR3664, которая представляла собой интенсивный узел магнитного потока на Солнце, с десятками солнечных пятен, высвободивших большое количество мощных вспышек и корональных выбросов массы (КВМ) сначала на Землю, а затем, по мере вращения вокруг Солнца, на Марс.

Как сообщили специалисты NASA, если оценить влияние такого количества радиации на человека, равно оно будет 30 рентгеновским снимкам грудной клетки подряд.