Марсоход NASA Curiosity заснял солнечную бурю на Красной планете
Марсоход NASA Curiosity зафиксировал своими камерами самую мощную за 12 лет наблюдений солнечную бурю на Марсе.
Как сообщил портал Space.com, инженеры NASA готовили технику к предстоящей буре, но уровень радиации оказался столь высоким, что, в том числе из-за возникшего на Красной планете полярного сияния, на целый час из строя вышла камера зонда Mars Odyssey, отвечающая за ориентацию аппарата в пространстве.
Основным источником солнечных бурь была активная область AR3664, которая представляла собой интенсивный узел магнитного потока на Солнце, с десятками солнечных пятен, высвободивших большое количество мощных вспышек и корональных выбросов массы (КВМ) сначала на Землю, а затем, по мере вращения вокруг Солнца, на Марс.
Как сообщили специалисты NASA, если оценить влияние такого количества радиации на человека, равно оно будет 30 рентгеновским снимкам грудной клетки подряд.