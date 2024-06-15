Microsoft удалила из Windows самостоятельно появившееся приложение

Microsoft объявила, что удалила обнаруженное ранее пользователями приложение Copilot в Windows. Об этом говорится на сайте техподдержки компании.

© Microsoft

В конце марта текущего года пользователи стали замечать в списке установленных программ 8-килобайтное приложение Copilot. Данная находка пользователей даже вынудила компанию Microsoft приостановить обновление операционной системы.

Microsoft заверила, что вышеупомянутое приложение не представляет угрозы безопасности, не ведет сбор данных и не выполняет никаких действий в фоновом режиме, а проблема, из-за которой приложение устанавливалось в систему, была полностью устранена. Приложение Copilot было исключено из всех клиентских и серверных версий Windows.

В мае текущего года Microsoft представила ИИ-компьютеры с сертификацией Copilot+ PC. Такая приписка к устройству подчеркивает, что компьютер соответствует требованиям для запуска встроенных в Windows функций на базе искусственного интеллекта. Например, одно из нововведений под названием Recall с помощью ИИ создает скриншоты с историей действий пользователя, чтобы в дальнейшем он мог вернуться к выполнению своих задач.