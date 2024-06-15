На МКС может начаться эвакуация американских астронавтов

NASA может начать операцию по спасению экипажа космического корабля Starliner, принадлежащего Boeing. Аппарат не может отстыковаться от МКС из-за неисправностей, пишет газета Daily Mail.

«Последний потенциальный скандал с компанией Boeing просто не от мира сего — в буквальном смысле. Космический корабль Starliner, принадлежащий компании, на прошлой неделе доставил двух астронавтов NASA на МКС. Но теперь он не может отстыковаться поскольку на корабле было обнаружено несколько неисправностей», — сообщает издание.



Отмечается, что обнаружено пять утечек гелия в двигательной системе корабля. Инциденты произошли 6 — 10 июня. Помимо этого, во время полета Starliner отказали четыре двигателя. Это делает невозможным возвращение корабля на Землю. Астронавты должны были прибыть на Землю 14 июня, но теперь возвращение отложено до 22 июня.

Сейчас Boeing и NASA пытаются исправить проблемы. При этом эксперты говорят, что NASA «может быть вынуждено начать спасательную операцию». Это станет очередным неприятным ударом для компании Boeing.

Профессор из университета Южной Калифорнии Майк Грунтман заявил, что десятилетиями Boeing являлся одной из самых уважаемых компаний. Сейчас происходит «настоящая национальная трагедия».

Журналисты Daily Mail связались с NASA, но агентство отказалось комментировать возможность проведения спасательной миссии.