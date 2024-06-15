Найдена древняя рукопись о детстве Иисуса Христа

Обнаружена древнеегипетская рукопись, содержащая самую раннюю из известных историй о том, как Иисус Христос совершил чудо в детстве. Об этом сообщает The Mirror.

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История, рассказывающая об «оживлении воробьев», содержится на куске папируса возрастом 2000 лет. Речь идет о пятилетнем Иисусе, превращающем глиняных голубей в живых птиц — «втором чуде» Христа.

Это часть апокрифического Евангелия от Фомы, в котором подробно описывается юность мессии. Данных эпизодов нет ни в Библии, ни в других известных литургических или богословских трудах. Работу приписывают автору по имени Фома (возможно, апостолу), но ее точное авторство неизвестно.

В сюжете Иисусу всего пять лет, он играет вблизи ручья и лепит 12 воробьев из мягкой глины. Когда Иосиф ругает Иисуса за работу в святую субботу, глиняные фигурки взлетают как живые птицы.

До этого открытия самый ранний пример рассказа о чуде с птицами относился к 11 веку.

Найденный фрагмент папируса лежал незамеченным в Гамбургской государственной и университетской библиотеке. Эксперты обнаружили его при анализе рукописей и заметили в тексте имя Иисуса.

Из-за неуклюжего детского почерка исследователи предположили, что он мог быть частью классных упражнений для школьников Египта в IV или V веке.