Найдена древняя рукопись о детстве Иисуса Христа

В Германии нашли древнюю рукопись об оживлении глиняных воробьев пятилетним Иисусом
Обнаружена древнеегипетская рукопись, содержащая самую раннюю из известных историй о том, как Иисус Христос совершил чудо в детстве. Об этом сообщает The Mirror.
История, рассказывающая об «оживлении воробьев», содержится на куске папируса возрастом 2000 лет. Речь идет о пятилетнем Иисусе, превращающем глиняных голубей в живых птиц — «втором чуде» Христа.
Это часть апокрифического Евангелия от Фомы, в котором подробно описывается юность мессии. Данных эпизодов нет ни в Библии, ни в других известных литургических или богословских трудах. Работу приписывают автору по имени Фома (возможно, апостолу), но ее точное авторство неизвестно.
В сюжете Иисусу всего пять лет, он играет вблизи ручья и лепит 12 воробьев из мягкой глины. Когда Иосиф ругает Иисуса за работу в святую субботу, глиняные фигурки взлетают как живые птицы.
До этого открытия самый ранний пример рассказа о чуде с птицами относился к 11 веку.
Найденный фрагмент папируса лежал незамеченным в Гамбургской государственной и университетской библиотеке. Эксперты обнаружили его при анализе рукописей и заметили в тексте имя Иисуса.
Из-за неуклюжего детского почерка исследователи предположили, что он мог быть частью классных упражнений для школьников Египта в IV или V веке.
«Ранее считалось, что это часть повседневного документа, частного письма или списка покупок. Но мы заметили в тексте слово «Иисус». Затем, сравнив его с многочисленными другими оцифрованными папирусами, расшифровали фрагмент по буквам и поняли, что это необычный документ», — сказал соавтор исследования, профессор Лайош Беркес.