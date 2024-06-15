Популярный мессенджер предупредил о блокировке российских аккаунтов

Популярный корпоративный мессенджер Slack заявил, что заблокирует все аккаунты, связанные с Россией. Соответствующая информация содержится в рассылке для российских пользователей. В письмах сообщается, что мера связана с западными санкциями против России.

«Наши данные указывают на то, что ваша учетная запись базируется в России, преимущественно используется пользователями из России или иным образом связана с распространением в России. К сожалению, в соответствии с действующим законодательством мы вынуждены приостановить действие вашей учетной записи», — говорится в письмах, которые пришли российским пользователям от мессенджера.



Содержание передают РБК. Уточняется, что эта мера будет осуществлена в течение 30 дней.