Аналог HeadHunter представил ИИ-инструмент по поиску работы

LinkedIn расширяет набор функций, основанных на искусственном интеллекте и предназначенных для соискателей, которые доступны исключительно для премиум-подписчиков. Эти инструменты призваны упростить процесс поиска работы.

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Одна из наиболее заметных функций позволяет пользователям искать работу, используя запросы на обычном языке, например, указывая тип вакансии, местоположение и требования к зарплате.

Кроме того, LinkedIn внедряет ИИ-инструменты для помощи в настройке резюме и создании сопроводительных писем. Пользователи могут загружать свои резюме, чтобы получить персональные отзывы и предложения по редактированию.

LinkedIn также начинает пилотное тестирование ИИ-аватаров нескольких экспертов, с которыми вы можете поговорить, чтобы узнать больше о деловых темах. «Ответы, которые вы получите, подготовлены экспертами и представляют собой смесь идей, персонализированных с учетом уникальных потребностей каждого учащегося», — говорит представитель компании.

Компания также обещает, что улучшит поиск работы через свою платформу силами ИИ, хотя в деталях она не особо разглашается.