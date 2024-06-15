Космонавт показал работу системы для очистки атмосферы от углекислого газа на МКС

Спецкор ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко показал работу системы "Воздух" для очистки атмосферы от углекислого газа на Международной космической станции (МКС).

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Космонавт поделился видеозаписью, на которой производит настройку системы. "Оптимальной воздушной средой для человека является земная атмосфера. В атмосферном воздухе содержится примерно 78% азота, 21% кислорода, 0,9% аргона, 0,03% углекислого газа и незначительное количество других газов. На российском сегменте (РС) МКС для очистки атмосферы от углекислого газа, выделяющегося в результате жизнедеятельности экипажа, используется система очистки атмосферы "Воздух", которая размещается в рабочем отсеке служебного модуля РС", - рассказал Кононенко.

Он отметил, что принцип действия системы заключается в адсорбции углекислого газа с последующей вакуумной регенерацией адсорбента.

"Адсорбция - это поглощение углекислого газа из атмосферы поверхностным слоем адсорбента. Система работает в автоматическом режиме следующим образом. Атмосферный воздух станции поступает в блок предварительной осушки, так как эффективность адсорбции углекислого газа падает с ростом содержания в воздухе водяных паров. Поглощение водяных паров осуществляется силикагелем, содержащимся в двух поглотительных патронах блока осушки", - уточнил Кононенко.



По его словам, далее воздух поступает в блок очистки атмосферы от углекислого газа. В блок очистки входят три поглотительных патрона, которые заполнены адсорбентом.

"Патрон, находящийся в режиме вакуумной регенерации, с помощью клапанов соединяется с забортным пространством, тем самым обеспечивается удаление из сорбента поглощенного углекислого газа. После завершения регенерации поглотительный патрон вновь подготовлен для очистки атмосферы от углекислого газа и переводится в режим сорбции. Длительность таких циклов может меняться в пределах 10-30 минут", - отметил космонавт.



Далее очищенный от углекислого газа воздух снова возвращается в блок предварительной осушки и продувается через один из патронов этого блока, который находится в режиме восстановления.

"Воздух возвращает в атмосферу станции водяные пары, поглощенные этим патроном в предыдущем цикле осушки. На российском сегменте в атмосфере станции поддерживается примерно такой же уровень кислорода, как и в земной атмосфере - 20%-21%. Но при текущем уровне технологий системы очистки атмосферы от углекислого газа на космических аппаратах не могут пока обеспечить содержание СО2 на таком же низком уровне, как и в земной атмосфере", - подчеркнул Кононенко.



Рабочее парциальное давление СО2 на РС МКС поддерживается в диапазоне 2-3 мм ртутного столба (≈0,23% - ≈0,4%). Аварийным уровнем содержания СО2 на РС МКС является парциальное давление 10 мм ртутного столба (≈1,37%).