Ученые создали компактную систему подсветки для AR-очков на базе LCoS-дисплеев. Новинка позволит разрабатывать более легкие и стильные очки дополненной реальности.

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В отличие от VR, дополненная реальность (AR) накладывает цифровые объекты на реальный мир. AR-технология имеет широкий спектр применения, включая образование, обучение, торговлю, маркетинг и навигацию. Обычно AR-очки состоят из двух основных компонентов: проектора, который создает изображение, и оптической системы, выводящей его на глаза пользователя.

Для обеспечения комфортного использования и высокого качества изображения важна компактная и энергоэффективная система подсветки. Ученые предлагают использовать пластину-световод для эффективной подачи света на LCoS-дисплей.

Разработанная система демонстрирует отличную равномерность освещения и высокую контрастность, а также хорошую цветопередачу. Исследователи считают, что их разработка позволит создавать более тонкие и стильные AR-очки нового поколения.