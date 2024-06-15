Microsoft отложила запуск Windows Recall

Microsoft объявила, что ожидаемая ИИ-функция «Windows Recall» не будет запущена в новых ПК Copilot+ 18 июня. Функция Windows Recall, предназначенная для создания «снимков» экрана каждые несколько секунд, столкнулась с проблемой хранения конфиденциальных данных в незашифрованном виде. Это заставило Microsoft отложить выпуск функции.

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Изначально Microsoft планировала выпустить Windows Recall с ближайшим обновлением Однако теперь компания заявляет, что функция появится позже, сначала в виде предварительной версии в программе Windows Insider, а затем в более широком масштабе.

Несмотря на эту неудачу, компьютеры Copilot+ будут оснащены другими ИИ-функциями, включая перевод надписей в реальном времени, улучшенные эффекты Windows Studio, Cocreator в Paint и генератор изображений в Photos. Эти возможности в сочетании с SoC Snapdragon X обещают «значительный прирост производительности и эффективности», отмечают СМИ.